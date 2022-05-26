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الرئيس رئيسي: نستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر توظيف الاستثمارات

الرئيس رئيسي: نستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر توظيف الاستثمارات
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر توظيف الاستثمارات المحلية والخارجية، وزيادة المردودية.

العالم - ایران

وأوضح رئيسي في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة طهران اليوم الخميس، أن في كلمته السابقة في اجتماع الخصخصة، تحدثت عن " القرارات الصعبة"، حيث عملت وسائل الاعلام الاجنبية على شيطنة العبارة، والواقع أن القرارات الصعبة للحكومة والمقصودة هي تشمل عدة مواضيع اولها النمو الاقتصادي الذي يتحقق عبر الاستثمارات المحلية والاجنبية، والثاني زيادة المردودية .

وأشار أن الجهود بذلت على جعل الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ( بدأت 21 مارس/آذار 2022)، أن تتمحور حول مكافحة الفقر ولذلك تم صياغتها على اساس التخطيط المكاني.

وشدد رئيسي على أن الحكومة عازمة على معالجة مشاكل الناس عبر العمل على تنفيذ ارشادات قائد الثورة الاسلامية.

وحول قضية الوافدين الاجانب، بيّن أنه سيتم استحداث منظمة خاصة لهذا الملف، حيث يتم متابعته في مجلس الشورى الاسلامي، لبدء وزارة الداخلية عملها في اصدار ارقام مدنية لكافة الوافدين بهدف تحديد هويتهم، مؤكدا أن من انجازات الجمهورية الاسلامية استقبال الوافدين لاكثر من 30 عاما دون انتظار مساعدة من أحد.

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