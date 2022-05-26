أكبر معمّر في العالم يحتفل بعيد ميلاده

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ولبيريز مورا الذي يتمتع بصحة جيدة، 41 حفيداً و 18 من أبناءالأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال إنريكي جوزمان الطبيب بمصحة سان خوزيه دي بوليفار بولاية تاتشيرا الفنزويلية إنه باستثناء ارتفاع بسيط في ضغط الدم ومشاكل في السمع بسبب التقدّم في العمر، فإن مورا يتمتع بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية.

وأضاف جوزمان "يبدو لي بصحة جيدة بوجهٍ عام".

وأصبح بيريز مورا أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي جارسيا، الذي ولد في 11 شباط/ فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في كانون الثاني/ يناير وعمره 112 عاماً و 341 يوماً.

اكبر معمّرة

أما أكبر معمرة "أنثى" كانت على قيد الحياة فهي كين تاناكا (اليابان، 2 يناير/كانون الثاني 1903)، التي توفيت مؤخراً في 19 أبريل/نيسان 2022، عن عمرٍ يناهز الـ119 عاماً.

وأصبحت أكبر سيدة معمرة جديدة على قيد الحياة وأكبر شخص سناً بشكل عام هي أندريه، باسم لوسيل راندون (فرنسا، 11 فبراير/شباط 1904)، التي أصبحت الآن رسمياً أكبر شخص على قيد الحياة، إذ تبلغ من العمر 118 عاماً و75 يوماً.