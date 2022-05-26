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أحدث الدراسات الطبية حول مخاطر سكري الحمل

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

سكري الحمل، من أكثر الاضطرابات شيوعا وينتشر بشكل متزايد في العالم منذ سنوات عدة أما أهم أسبابه بحسب كثيرين فتعود لزيادة الوزن التي من شأنها أن تعزز احتمال الإصابة بداء السكري.

العالم - خاص بالعالم

دراسة جديدة نشرتها مجلة بريتيش جورنال أوف ميديسين الطبية حاولت تقديم تقييم أفضل للمخاطر التي يحملها هذا النوع من السكري علي تقدم الحمل وصحة الجنين مبينة أن مخاطر عدة لسكري الحمل لا ينبغي تفاديها بتقليص كبير في كميات الطعام.

وقالت الباحثة الصينية فانغكون ليو :"هذا النوع من السكري المسمى 'الحملي' 'مرتبط بشكل وثيق بمضاعفات تحدث أثناء فترة الحمل،المخاطر مرتبطة ارتباطا وثيقا بداء السكري العادي لا بوجود وزن زائد علي سبيل المثال".

وتميزت هذه الدراسة بنطاقها الواسع حيث استندت إلي مئة وخمسين دراسة أولية وطبقت علي سبعة ملايين امرأة حامل، اما المخاطر المؤكدة في الدراسة فلا تقتصر علي اضطرار المرأة للجوء إلى الولادة القيصرية أو المبكرة بل تشمل كذلك تعرض الحامل إلي ما يعرف بحالة ما قبل تسمم الحمل وهو اضطراب يترجم بارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يتطور إلي تشنجات خطرة أو زيادة غير عادية في وزن الجنين.

وأكدت اختصاصية التغذية إيلين لوفيه:" السيطرة علي هذا الاضطراب ممكنة من خلال اتباع نظام غذائي مناسب من دون اللجوء إلي الحرمان الذي يحمل آثارا ضارة علي الصحة. ولا يفترض أن تقلص المرأة أكانت حاملا أم لا، كميات الطعام التي تتناولها بشكل كبير جدا".

وتوصلت الدراسة إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار الحالات الخاصة الناجمة عن الحمل وكذلك الضغوط المختلفة كالعادات الغذائية، الأذواق، الأوضاع الاجتماعية والمالية والمهنية والتنظيمية من أجل تقديم الدعم والمتابعة المناسبين للمريضات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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