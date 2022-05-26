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العامري: العراق أصبح سبّاقا في تعزيز الحق الفلسطيني + فيديو

الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بإقرار قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق أصبح سبّاقا في تعزيز الحق الفلسطيني.

العالم - العراق

وقال العامري في بيان، إن "اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تتويج لوعي الشعب وحبه لفلسطين واعتباره قضية القدس القضية الاولى للأمة الاسلامية"، مقدما التهاني للشعب العراقي.

وقدم العامري شكره "لكل من دعا ودعم وساهم في تشريع هذا القانون"، مشيرا الى أنه "بعد تشريع القانون أصبح التطبيع والدعوة اليه والترويج له جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضاف، أن "العراق هو السبّاق في تعزيز الحق الفلسطيني، ورفع قدرة الأمة على تنمية روح الرفض والمقاومة للكيان الصهيوني ووجوده ومخططاته العدوانية، ورفض كل المحاولات التي تبذلها بعض الانظمة والدوائر المشبوهة لجر شعوب المنطقة الى التطبيع الذي يعني تسليط سيف الذلة والهيمنة الصهيونية على رقاب الشعوب وارضها وثرواتها ومصير اجيالها".

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