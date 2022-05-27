88 إصابة خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال في نابلس

العالم-فلسطين

وبحسب الهلال الأحمر، فإن قوات الاحتلال أصابت 4 مواطنين على الأقل منهم حالة بالرصاص الحي في القدم وأخرى بقنبلة صوتية بشكل مباشر، وعدد آخر بالاختناق بقنابل الغاز بعد قمعها تظاهرة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

فيما أصيب عدد آخر من المواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق في مسيرة بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما أصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأصيب 24 مواطناً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس, إصابتان بالرصاص المطاط و21 بالغاز المسيل للدموع وإصابة واحدة بحروق.

وفي ذات السياق، قال الهلال الأحمر، إن الاحتلال استهدف مركبة تابعة للجمعية بشكل مباشر في بلدة حوارة جنوب نابلس.