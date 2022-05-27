اتهامات لأوروبا بالتواطؤ ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا

العالم- ليبيا

وأشار سودا إلى أن معظم الدول الأعضاء تلتزم الصمت بشأن ملف المهاجرين في ليبيا، داعيًا إلى القيام بالمزيد من أجل إجراء التحقيقات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمول خفر السواحل الليبي للقيام بعمليات بحث وإنقاذ في البحر المتوسط.

جديرٌ بالذكر أن مراقبين دوليين ذكروا أن المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وأعيدوا إلى ليبيا قد تعرضوا للتعذيب، كما أن تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر العام الماضي أشار إلى أن الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين الليبية تشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية.