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اتهامات لأوروبا بالتواطؤ ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا

اتهامات لأوروبا بالتواطؤ ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا
الجمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

اتهم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيديريكو سودا، أوروبا بالتواطؤ على محنة آلاف المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل تعسفي، مضيفا بأن الجهات الخارجية لم تفعل ما يكفي من أجل تغيير بيئة الاحتجاز والظروف المؤسفة للمهاجرين في ليبيا، بحسب وصفه.

العالم- ليبيا

وأشار سودا إلى أن معظم الدول الأعضاء تلتزم الصمت بشأن ملف المهاجرين في ليبيا، داعيًا إلى القيام بالمزيد من أجل إجراء التحقيقات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمول خفر السواحل الليبي للقيام بعمليات بحث وإنقاذ في البحر المتوسط.

جديرٌ بالذكر أن مراقبين دوليين ذكروا أن المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وأعيدوا إلى ليبيا قد تعرضوا للتعذيب، كما أن تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر العام الماضي أشار إلى أن الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين الليبية تشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية.

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