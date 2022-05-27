نور نيوز: إيران ستتخذ إجراءات عقابية ضد اليونان

العالم- ايران

واضافت نور نيوز ان الحكومة الايرانية قررت اتخاذ اجراءات عقابية ضد اليونان بسبب احتجاز اثينا ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي قالت انها ستسلم حمولتها الى الولايات المتحدة.

كما طالبت إيران الجمعة عبر وزارة خارجيتها، بالإفراج عن هذه الناقلة، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران وأبلغته احتجاجها الشديد على الضغوط التي تمارسها الادارة لاحتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه اليونانية وقرصنة النفط.

وقالت الخارجية أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال قلق واحتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والمعايير الدولية لقانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل الإدارة الأميركية.

كما شددت على ضرورة الرفع الفوري للحجز عن السفينة وشحنتها، لافتة الى أن السفينة تابعة لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلنت أثينا الأربعاء أنها ستسلّم واشنطن، حمولة نفط إيراني كانت على متن الناقلة "لانا" التي احتجزتها السلطات اليونانية في منتصف نيسان/أبريل بناء على طلب القضاء الأميركي.