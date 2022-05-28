إقالة وزير الصحة السنغالي غداة مصرع 11 رضيعا بحريق المستشفى

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وقالت الرئاسة في بيان إن سال أصدر مرسوما “عين بموجبه الدكتورة ماري خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي بدلا من عبد الله ضيوف سار”.

ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة.

وكان سال أعلن الأربعاء عن هذه الفاجعة، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر “لقد تبلغت لتوي ببالغ الأسى والفزع بأن 11 رضيعا قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي” في مدينة تيفاواني في غرب البلاد.

وأضاف “أتقدم بأحر التعازي إلى أمهاتهم وعائلاتهم”.

وأثارت المأساة غضبا عارما في السنغال وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزري للقطاع الصحي في البلد الفقير.

وأعلن الرئيس السنغالي الحداد الوطني لثلاثة أيام حزنا على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني اليوم السبت.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة في حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة في هذه القضية.

من جهته قال ديمبا ديوب رئيس بلدية المدينة إن الحريق اندلع قرابة الساعة التاسعة مساء (بالتوقيتين المحلي والعالمي) بسبب “ماس كهربائي، وانتشرت النيران بسرعة كبيرة”.

ونفى رئيس البلدية الاتهامات التي وجهت إلى المستشفى بأن الأطفال كانوا متروكين من دون أي مراقبة حين وقعت الكارثة.

وأكد أنه حين اندلع الحريق كانت هناك قابلة قانونية وممرضة في الغرفة مع الرضع.

وأضاف “حدثت جلبة ووقع انفجار، واستمر الأمر ثلاث دقائق كحد أقصى. وبعد خمس دقائق كان رجال الإطفاء هناك. لقد استخدم الناس طفايات حريق” لإخماد النيران لكن مواد تحتوي عليها مكيفات الهواء أدت لتسريع عملية انتشار النيران، على حد قوله.

وبحسب رئيس البلدية فإن القابلة القانونية والممرضة اللتين كانتا مع الأطفال فقدتا وعيهما لكنهما تعافيتا.