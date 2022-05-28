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حماس تدعو الفلسطينيين إلى النفير العام وشد الرحال للأقصى غدا الأحد

حماس تدعو الفلسطينيين إلى النفير العام وشد الرحال للأقصى غدا الأحد
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى النفير العام غداً الأحد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

العالم - فلسطين

كما حذرت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس من عواقب أي اعتداءات أو اقتحام للمسجد الأقصى أو إقامة أي شعائر تلمودية في باحاته.

ودعت إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى من فجر يوم الأحد القادم والمشاركة في حملة الفجر العظيم "لن ترفع أعلامكم"، للتصدي لعمليات الاقتحام للجماعات الاستيطانية.

وشددت على ضرورة التواجد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود عصر نفس اليوم الأحد، من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها، ويسعى لعبرنتها وتهويدها.

ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.

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