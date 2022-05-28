مسيرة الأعلام هل تفجر الوضع في الاراضي المحتلة؟

خاص بالعالم

حركة حماس اكدت ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يخاطر بحرب اخرى اذا سمح بمسيرة الاعلام. واضافت انها برفقة الفصائل الفلسطينية الأخرى مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمنع مسيرة الاعلام بغض النظر عن التكلفة، داعية حكومات دول العالم للضغط على كيان الاحتلال لتغيير مسار المسيرة.

وافاد مراسل العالم في رام الله، بأن مسيرة الاعلام الاسرائيلية التي من المقرر ان تخرج غدا ستكون مكونة من مسيرتين للمستوطنين، وان الفصائل الفلسطينية دعت الى مسيرات وسط رام الله غدا يرفع فيها علم فلسطين فقط.

واكد مراسلنا ان كل ما يصدر من الاحتلال الاسرائيلي هو محاولة اظهار مسيرة الاعلام الاسرئيلية على انها مسيرة عادية، مشيراً الى انه على الرغم من المنع الاسرائيلي والوجود الكبير لشرطة الاحتلال الا ان هناك الكثير من الفلسطينيين استطاعوا الدخول الى المسجد الاقصى، مشدداً على ان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت يقامر بحكومته اذا سمح لمسيرة الاعلام الصهيونية باقتحام الاقصى.

من جانبه، اكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "البوصلة"، ان موقف الجهاد الاسلامي وباقي الفصائل الفلسطينية هو ان مسيرة الاعلام الاسرائيلية عمل استفزازي، وحذر من ان اقتحام الاحتلال للمسجد الاقصى سيؤدي الى انفجار.

وقال شهاب: ان المقاومة الشاملة في فلسطين مستعدة لكل الاحتمالات، معتبراً ان معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال هي معركة واحدة اينما كانت في غزة او الضفة او اراضي 48، ويجب على الاحتلال ان يكف يده عن القدس والمسجد الاقصى.



وشدد شهاب على ان من يقترب من الصهاينة من الاقصى يرتكب جريمة وعليه ان يتحمل تبعاتها، لافتاً الى ان الاعتداء على الاقصى يمهد لجرائم اخرى.

واوضح شهاب، بانه سيكون هناك تصدي فلسطيني لمسيرة الاعلام الصهيونية يوم غد، والشعب الفلسطيني حاضر بقوة وهو اليوم اكثر عزيمة للدفاع عن مقدساته، وبين ان الدخول في الحرب تقرره المؤسسة الامنية والعسكرية الاسرائيلية، وان الاتصالات مع الوسطاء مستمرة لكن ما يعنينا هو ممارسات الاحتلال.

واكد شهاب، غدا ستكون غرفة الفصائل والمقاومة الفلسطينية منعقدة والميدان هو الحكم، والاحتلال يحاول ان يقول ان المسيرة لن تقتحم المسجد الاقصى، لكن مرور مسيرة الاعلام من منطقة باب العمود يعتبر عملا عدائيا ويجب ان يتوقف.

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