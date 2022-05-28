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الرئيس الطاجيكي يزور طهران غدا

الرئيس الطاجيكي يزور طهران غدا
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

يعتزم الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان زيارة العاصمة الايرانية طهران يوم غد الاحد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى .

العالم - ايران

وتاتي زيارة الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان الى طهران غدا الاحد تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي .

ويشتمل برنامج الزيارة التي تستغرق يومين على مراسم ترحيب رسمية ومحادثات ثنائية بين الرئيسين ومشاورات بين الوفدين الرفيعين للبلدين وتوقيع عدة وثائق حول التعاون الاقتصادي والعلمي والسياسي والثقافي ، وعقد مؤتمر صحفي لرئيسي البلدين .

الجدير بالذكر أن الرئيس الايراني زار العام الماضي العاصمة دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي ولحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ، والتي تم خلالها التوقيع على 8 وثائق تعاون بين إيران وطاجيكستان من قبل مسؤولي البلدين. .

كما شهدت هذه الزيارة قبول طلب إيران للحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي بشكل نهائي بعد طلب استغرق 15 عاما.

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