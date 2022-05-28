إثيوبيا تعلن أن الملء الثالث لسد النهضة أغسطس وسبتمبر وتطالب القاهرة والخرطوم بـ”التحلي بالعقلانية”

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جاء ذلك على لسان مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في تصريحات متلفزة، أشار فيها إلى “احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء”.

وقال هورو إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعيا القاهرة والخرطوم إلى “التحلي بالعقلانية”.

وأضاف: “من المؤكد أن الملء سيكون في موسم الأمطار المقبل، وهذا سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين”، مؤكدا أنه “يستحيل وقف الملء فنيا”.

ولم يصدر تعليق فوري من مصر والسودان حول تصريحات المسؤول الإثيوبي.

وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/ تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك “إجراءات أحادية”.