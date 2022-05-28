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وزير النقل في حكومة الانقاذ: قوى العدوان والمرتزقة يقطعون الطرق والضحية المواطن

وزير النقل في حكومة الانقاذ: قوى العدوان والمرتزقة يقطعون الطرق والضحية المواطن
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النقل في حكومة الانقاذ في صنعاء عبدالوهاب الدرة، اليوم السبت، أن قوى العدوان والمرتزقة يقطعون الكثير من الطرق مثل طريق مارب صنعاء وبيحان البيضاء وذمار صنعاء وعدن الضالع وتعز الراهدة.

العالم- اليمن

وفي مداخلة له مع "المسيرة"، أوضح الدرة أن قطع العدوان للطرق الرئيسية في عدد من المحافظات دفع القاطرات لسلوك طرق أخرى أكثر كلفة وصعوبة.

وأشار إلى أن المواطن ضحية غرامات التأخير التي تنتج عن توقيف القاطرات في المنافذ البرية المغلقة من قوى العدوان والمرتزقة.

وقال: "ناشدنا الأمم المتحدة بضرورة أن تشمل الهدنة فتح كل الطرقات والمعابر والمنافذ لأن النقل البري له دور أساسي في تخفيف معاناة المواطنين".

وأضاف أن فتح الطرق الرئيسية بين المحافظات ضرورة لا بد منها لتخفيف معاناة المواطنين، منوها إلى أن رفع المعاناة عن الشعب في مختلف المحافظات يجب أن يكون الأولوية في أي لقاء ومشاورات.

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