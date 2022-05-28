الغرب يغرق اوكرانيا بأسلحة متطورة.. شاهد ماذا فعلت روسيا بالمقابل

خاص بالعالم

وقال قائد قوات الدفاع الأوكرانية النائب العام سيرحي نايف: "في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في مناطق البعثة صعبا، في منطقة دونيتسك وخاصة ولايات لوهانسك، يزيد العدو من قواته ووسائله كل يوم وليلة لتنفيذ مهمة الوصول إلى المناطق المحددة ببذل مزيد من الجهود لتطويق قواتنا".

ودخلت القواتِ الروسية سيفيرودونتسك، أكبرَ مدينةٍ تسيطرُ عليها كييف في دونباس، وسيطرتْ على معظم المدينة. فيما أعلنتْ موسكو سيطرتَها على بلدة ليمان، وهي مركزٌ رئيس للسكك الحديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "القوات الروسية سيطرت على بلدة ليمان تاون في شرق أوكرانيا. إن العديد من الأهداف الجوية الأوكرانية قد تراجعت".

وفيما تشتد المعارك في شرق البلاد، قال مستشار الرئيس الاوكراني وكبير المفاوضين الاوركانيين ميخائيلو بودولياك أن أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئا متهما روسيا بأنها تهدد أمن العالم وإنه لا يمكن ردعها سوى بالقوة.

واضاف بودولياك: "أي تنازل من روسيا اليوم ليس طريقا للسلام، الحرب تم تأجيلها لعدة سنوات. أنّ أيَ اتفاقٍ مع روسيا لا يساوي شيئا وأنه لا يمكن ردعُها سوى بالقوة أنها تهدد أمنَ العالم".

الى ذلك، اعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، وستستخدم اوكرانيا صواريخ هاربون إلى جانب صواريخ نبتون الأوكرانية للدفاع عن سواحل البلاد بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي حيث تخضع الموانئ الاوكرانية الى حصار بحري روسي منذ أكثر من ثلاثة اشهر الامر الذي اعاق صادرات الحبوب الحيوية.

وردا على تسليم اوكرانيا اسلحة حديثة، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطورة الاستمرار في إغراق أوكرانيا بأسلحة غربية، محذرا من مخاطر زعزعة الوضع أكثر ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأعلن الجيش الروسي أنه نفّذ بنجاحٍ تجربةً جديدة لصاروخ كروز فرطِ صوتي من طرازِ 'زيركون' في وقتٍ تصعّد موسكو هجومَها في أوكرانيا.

