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الجزائر توضح ظهور حيتان الأوركا في سواحلها

الجزائر توضح ظهور حيتان الأوركا في سواحلها
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الصيد البحري والمنتجات البحري في الجزائر ظهور حيتان "الأوركا" على سواحل البلاد الجزائرية، مشيرة إلى أن الخبر غير صحيح ولا خطر على الصيادين أو المصطافين.

العالم - الجزائر

وجاء في بيان الوزارة: "بعد التحري وسط المهنيين والجمعيات التي تعني بالجانب البيئي البحريتبيّن أن الصور والفيديوهات التي انتشرت على صفحات "فيسبوك" ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي حول دخول سمك الأوركا، غير صحيحة".

وأكدت أن "لا خطر على الصيادين أو المصطافين عكس ما روجت له بعض الصفحات".

ومن جانبها، قالت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لمستغانم إن الفيديو المتداول لحيتان الأوركا بالمنطقة لا أساس له من الصحة.

و"لم يتم تسجيل أي حالة دخول هذا النوع من الحيتان، وهذا ما أكده لنا المهنين".

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الجزائر توضح ظهور حيتان الأوركا في سواحلها

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