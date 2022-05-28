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تقرير يكشف عن زيارة وفد سوداني إلى تل ابيب

تقرير يكشف عن زيارة وفد سوداني إلى تل ابيب
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال تقرير فرنسي إن وفدا سودانيا زار تل ابيب مؤخرا لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتم إدارة الزيارة من خلال الاستخبارات الخارجية "الإسرائيلية" (الموساد)، وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة.

العالم - السودان

التقرير الذي أعادت نشره صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نشره موقع Intelligence Online الفرنسي في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال الموقع إن زيارة الوفد السوداني جاءت لبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، لافتا إلى أن الوفد رافقه مسؤولون في الموساد زاروا الخرطوم مؤخرا.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، زار وفد أمني "إسرائيلي" سرا، العاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وفق ما أفدت به وقتها قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقالت القناة: "زار وفد أمني إسرائيلي سرا الخرطوم، عاصمة السودان، هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في النظام العسكري الحاكم بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان".

وأضافت: "منذ الانقلاب الذي نفذه عسكريون ضد عناصر مدنية في السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وردت أنباء عن قيام وفود إسرائيلية بزيارة السودان مرتين على الأقل".

وفي أكتوبر 2020، أعلنت "إسرائيل" والسودان، بوساطة من الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تطبيع العلاقات بين البلدين.

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