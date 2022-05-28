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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

قدرات إيران، معادلة الردع والجرأة على الرد، ونفير عام دفاعا عن الأقصى

قدرات إيران، معادلة الردع والجرأة على الرد، ونفير عام دفاعا عن الأقصى
السبت ٢٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. الجيش الإيراني يكشف عن قاعدة سرية للطائرات المسيّرة التابعة له والتي تم بناؤُها في باطنِ الارض على عمقِ مئاتِ الأمتار.

خاص بالعالم

وتضم هذه القاعدةُ طائراتٍ مسيّرةً قتالية واستطلاعية وقاصفة مزودةً بمنظوماتٍ صاروخية متنوعة وقنابلَ محليةِ الصنع ومنظوماتِ الحربِ الالكترونية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... دعوة القوى الوطنيةُ بالضفةِ الغربية للنفيرِ العام وتصعيدِ المواجهة على نقاطِ التماس ردا على مسيرةِ الاَعلامِ المزمعةِ للمسوطنين غداً الاحد، بينما اكدت حركةُ حماس اَنّ الاحدَ سيكون يوماً للهبّة الفلسطينية الشاملة رداً على ممارساتِ سلطاتِ الاحتلال والمستوطنين في القدسِ المحتلة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. قدرات إيران، معادلة الردع والجرأة على الرد، ونفير عام دفاعا عن الأقصى

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