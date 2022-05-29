انتشار كبير لقوات الإحتلال في باب العمود بالقدس 

العالم - فلسطين

يأتي ذلك في وقت يحاول فيه مواطنون فلسطينيون من داخل الاخضر الدخول إلى المسجد الأقصى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية والتي أشارت إلى منعهم من قبل قوات الإحتلال.

ومن المقرر نشر نحو 3000 جندي إسرائيلي قبل المسيرة المقرر أن تبدأ الساعة 4:00 مساء (1300 بتوقيت جرينتش).

وستسلك مسيرة الأعلام طريقا عبر الحي الإسلامي في المدينة القديمة بالقدس في وقت لاحق من اليوم.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "time of israel" أنه من المتوقع أن تسمح الشرطة الإسرائيلية لعضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بزيارة المسجد الأقصى اليوم الأحد رغم التوترات حول مسيرة الأعلام.

وتقول صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في الشرطة أن زيارة بن غفير المحتملة للأقصى يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني​​.

وقال تقرير للصحيفة إن مسؤولين من أجهزة أمنية منها الشاباك، كانوا جزءا من اجتماع تقييم أمني ولم يثيروا اعتراضات على زيارة بن غفير للأقصى.

وتهدد "مسيرة الأعلام" بتفاقم التوترات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، وتأتي في الوقت تحتفل فيه تل أبيب بما يسمى "يوم القدس"، إحياءً لذكرى "توحيد المدينة" بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967.

وحذرت حماس من المسيرة المتوقع أن تمر في المسجد الأقصى، قائلة إنها ستستخدم "كل الاحتمالات" لمواجهتها.

ومن المتوقع أن يدخل المتظاهرون الإسرائيليون المدينة القديمة عبر باب العمود، قبل أن يشقوا طريقهم إلى حائط البراق.

ودعت حماس عشية المسيرة، الفلسطينيين إلى التجمع في الأقصى "لإفشال مخططات الاحتلال".

وناشد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في غرب اسيا، تور وينيسلاند ، يوم الجمعة "جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس... لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق المزيد من الأرواح".

وقال إن "رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد".