الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'تمثل خرقا للإتفاقات السابقة'..

السودان يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن 'سد النهضة'

السودان يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن 'سد النهضة'
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصف السودان، في بيان لوزارة الخارجية ، تصريحات مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، بأنها "غير مسؤولة".

العالم - السودان

وطالب السودان المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات "غير المنضبطة والالتزام بمباديء الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة".

وذكر البيان أنه من المدهش "عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة".

وأكدت الخارجية السودانية ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التي تحفظ حق الأطراف الثلاثة بغية الوصول لتسوية شاملة لأزمة سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول "نعمة السد إلى نقمة"، مجددة تأكيد ما اعتبرته "حق إثيوبيا في التنمية" لكن دون إحداث أضرار ذات شأن بالسودان.

واعتبرت في الوقت نفسه أن التصريحات التي أدلى بها مدير سد النهضة "تسمم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين وتمثل خرقا للإتفاقات السابقة ونكوصا عن مقترح السودان الداعي للالتزام بالرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأفريقي والبنك الدولي) في عملية التفاوض".

وأقر المدير العام لسد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، لأول مرة، بوجود آثار جانبية على مصر والسودان من عملية الملء، مشيرا إلى أن التخزين الثالث سيكون خلال موسم الأمطار المقبل، في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

روابط ذات صلة

إثيوبيا تعلن أن الملء الثالث لسد النهضة أغسطس وسبتمبر وتطالب القاهرة والخرطوم بـ”التحلي بالعقلانية”

مسؤول إثيوبي يعترف بتأثير سد النهضة على مصر والسودان ويقول 'تصريحاتهم لا تعنينا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كولومبيا تستعد لانتخاب رئيس جديد للبلاد

تونس.. 'جبهة الخلاص' تعتزم تقديم طعن ضد الاستفتاء على الدستور

استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا

'تمثل خرقا للإتفاقات السابقة'.. السودان يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن 'سد النهضة'

صنعاء: إذا لم تفِ دول العدوان بالهدنة فإن القوات المسلحة جاهزة للقيام بواجبها

القواعد السرية الايرانية.. مهامها خارج الحدود وتقوم بها منذ فترة بعيدة