اللواء باقري: طلبة العلوم الدينية كانوا افضل قادة الجبهة

العالم - ايران

وشدد اللواء باقري على ان الامام الخميني طاب ثراه كان يقول دائما منذ اليوم الاول لبدء الحرب المفروضة على ايران وكان الوضع صعبا عليكم العمل بتكليفكم الشرعي ولاشأن لكم بالنتيجة مما يظهر ان المهم لدى سماحته كان العمل بالواجب الشرعي وكان يعمل بهذا المبدأ قبل غيره.

وأشار المسؤول الى ان خلفه الامام الخامنئي كما هو شأن الامام الراحل يسير على مايمليه عليه الواجب الشرعي حيث انه عندما كان ممثلا للامام الخميني قدس سره في مجلس الدفاع الاعلى يشارك في جبهات القتال الى جانب المقاتلين سواء في موقع قائد او مقاتل عادي جنبا الى جنب الشهيد مصطفى شمران وقوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية.

وأشاد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية بدور علماء الدين طوال فترة الدفاع المقدس التي دامت 8 اعوام مثل الشهيد فضل الله محلاتي الذي كان ممثل الامام الراحل وغيره من طلبة العلوم الدينية الذين مارسوا دورهم التبليغي الى جانب المشاركة في القتال جنبا الى جنب المقاتلين الابطال.

وتابع قائلا: ان عدد شهداء طلبة العلوم الدينية في جبهات الحرب يعتبر افضل دليل لدورهم الفاعل في هذه المرحلة الحساسة حيث كانوا يبلغون المسائل الدينية ويشاركون الى جانب اخوانهم المقاتلين في تنفيذ العمليات العسكرية.

وشدد اللواء باقري على ان علماء الدين يعتبرون مظهرا للشجاعة والتضحية والايثار ليس في القول بل كانوا يطبقون كل شيء على انفسهم قبل تطبيقه على الاخرين موضحا ان هذه الشريحة الفاعلة قدمت شهداء يعتبرون نوابغ عسكرية من امثال الشهيد الشيخ ميثمي الذي كان يعزز روح المقاومة لدى المقاتلين ويشحنهم لمواجهة العدو بكل قوة واقتدار.