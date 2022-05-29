القدس المحتلة... اعمال تنظيف وترميم ما دمره الاحتلال + فيديو

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، اقتحمت في وقتٍ مبكرٍ صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلي القبلي، وأغلقت أحد أبوابه بالسلاسل، وفي وقتٍ لاحقٍ اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر باحات الأقصى، وانتشرت في المكان، قبل أن تقدم على إغلاق باب الجنائز في المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية.



كما اقتحم العشرات من المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي سبقت ذلك باقتحامها المسجد لتأمين دخول المستوطنين.