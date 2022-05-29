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القاعدة 313 الاستراتيجية السرية.. قدرات إيران ومعادلة الردع

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

ازاح الجيش الإيراني الستار عن قاعدة سرية لطائرات مسيرة تم بناؤها في باطن الارض على عمق مئات الأمتار

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