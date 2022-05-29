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القوات التركية تقصف ناحيتي أبو راسين وتل تمر بالحسكة

القوات التركية تقصف ناحيتي أبو راسين وتل تمر بالحسكة
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تستمر القوات التركية في اعتداءاتها بالمدفعية على ناحية أبو راسين ووسعت نطاق عدوانها ليطال ريف ناحية تل تمر الغربي بريف الحسكة.

العالم - سوريا

مصادر محلية أفادت لمراسل سانا بأن “القوات التركية قصفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية بلدة أبو راسين مركزة في عدوانها على الحي الغربي من البلدة ما تسبب بتدمير جزئي لمقر المصرف الزراعي التعاوني في الناحية وأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين”.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان امتد خلال الساعات القليلة الماضية إلى ريف ناحية تل تمر الغربي الواقعة إلى الجنوب من رأس العين بنحو 35 كم وتحديداً على قرية الاغيبش حيث استهدفت القرية من قاعدته غير الشرعية في قرية المحمودية بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية ما أسفر عن أضرار مادية”.

وأضافت المصادر إن طيران الاستطلاع التابع لتركيا يستمر بالتحليق في أجواء المنطقة على طول خطوط التماس الفاصلة بين نقاط تمركز الجيش العربي السوري والشريط الذي تنتشر فيه القوات التركية والجماعات المرتبطة به”.

ونقلت المصادر تخوف الأهالي من تجدد العدوان التركي الذي تسبب بحالة من الذعر والهلع بين أطفالهم ونسائهم وعطل الحياة العامة في مناطقهم.

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