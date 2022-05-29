"حركة المجاهدين الفلسطينية": الاقتحامات الاسرائيلية لن تمر بسلام

العالم ـ فلسطين

وقالت حركة المجاهدين اليوم الأحد في تصريح صحفي: إن ظن الإحتلال أن اقتحامات المغتصبين الصهاينة والجماعات المتطرفة لساحات الأقصى بحماية الشرطة الصهيونية أن الأمر قد مر بسلام فهو واهم، ولينتظر الرد القادم.

واضافت: شعبنا الموحد في القدس والضفة وغزة والداخل المحتل يعلم جيداً كيف يعاقب هذا المحتل المجرم على سياساته العنصرية والاجرامية الممارسة ضد شعبنا ومقدساتنا.

واقتحم المستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى بحماية شرطة الأحتلال، رافعين علم كيانهم اثناء جولاتهم بباب الساهرة أحد ابواب البلدة القديمة من القدس المحتلة. وتصدى المرابطون للمستوطنين بالتكبيرات فيما قامت قوات الاحتلال بقمع المرابطين واعتقالهم في باحات المسجد الأقصى.