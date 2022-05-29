شاهد.. خطة تجريبية لتجنّب الحرائق في برشلونة

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خطة تجريبية لتجنّب الحرائق، المكان في برشلونة ثاني أكبر مدن إسبانيا أما الطريقة فهي بجعل الماشية ترعى عشباً قابلاً للاشتعال هناك. ويخرج منذ الصباح نحو ثلاثمئة رأس من الأغنام والماعز لترعى عند سفح متنزه كولسيرولا الطبيعي وهو الأكبر في المدينة الذي يرتاده السكان للتنزه أو لممارسة رياضة المشي.

وقال دانيال سانشيز وهو راعي اسباني من قرية سانت لورنس:"التحدي الأساسي يتمثل في جعل الناس يعتادون مجدداً على البيئة الريفية إذ فقدوا معرفتهم تفاصيلها، التكيّف لم يكن سهلاً لي ايضاً".

وقال فيران بونيه، وهو عالم أحياء مسؤول عن المشروع:"الأغنام والماعز تعمل للحفاظ على البيئة في هذه المنطقة والحيوانات الموجودة في المحمية تكيّفت بشكل كامل مع هذا المشروع الحضري".

انطلق المشروع في نيسان/ أبريل ومن المقرر أن يستمر حتى حزيران/ يونيو. وويوضح الخبراء ان المنطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط وتضم كثافة سكانية عالية وفيها عدد كبير من المباني داخل المتنزه، محذرين من أن العشب قابل للاشتعال والتسبب بـحريق هائل في غضون ثماني ساعات فقط في الظروف القصوى.

وقال سيرغي دومينغيز وهوعامل صيانة يقطن المنطقة:"الغطاء النباتي هنا يشتعل سنوياً ونرغب برؤية المزيد من الأغنام لأنها تأكل الأعشاب وهو أفضل ما يمكن فعله لتجنب الحرائق المدمرة".

وأكد فيران بونيه وهو عالم أحياء مسؤول عن المشروع:"في الظروف القاسية يمكن أن نشهد اليوم ما يسمى نيران الجيل السادس أي عاصفة نارية وهذا يعني أن كل هذه الكتلة الجبلية وكل هذه الحديقة الطبيعية يمكن أن تحترق في ثماني ساعات فقط".

ويعطي الراعي تعليماته إلى القطيع ليرعى خصوصاً في أجزاء من الغطاء النباتي الخاص بالمتنزه والتي تواجه جفافا تزداد وطأته يومياً. وتعد هذه الماشية أول قطيع يرعى بهذا الشكل منذ عقود في برشلونة التي تضمّ نحو مليون وستمئة ألف نسمة.