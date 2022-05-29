مسيرة الأعلام واحتمالية مواجهة مفتوحة مع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

واكد سمارة في حديث لقناة العالم الاخبارية ان الاجواء متوترة جداً منذ الصباح، حيث فعل الاحتلال ما لم يفعله سابقا في الاقصی، فهناک اقتحامات باعداد كبيرة جدا قام بها يهود متطرفين جدا، مارسوا طقوساً لم يمارسوها ابدا في ساحات المسجد الاقصى.

ورأى سمارة ان الحكومة الاسرائيلية ورئيسها المتطرف اليميني نفتالي بينيت اتخذ قرارا بعدم تغيير مسار مسيرة الأعلام والذهاب بها نحو باب العمود؛ لانه يدرك تماما ان حكومته باتت تلفظ انفاسها الاخيرة وهو يفضل نهايتها وسقوطها على هذا المشهد الذي يحفظ له جمهوره في اليمين ويدخل في انتخابات جديدة قادمة بوضع افضل من ان تنهار حكومته على يد اليسار او شركائه الداعمين لها في الاحزاب العربية او غيرهم.

وأکد وجود احتكاك فلسطيني مع الاحتلال في الميدان، مؤكدا على ان الفلسطينيين يعدون العدة لتصدي استفزازات المستوطنين والصهاينة.

وتابع سمارة: اذا ما تطور الوضع وانضمت غزة الى المواجهة فاعتقد ان الامور ستذهب الى مواجهة مفتوحة وهذا يعني ربما انضمام جبهة الشمال وهو كما هدد سيد حسن نصرالله بانه ممكن ان تنضم جبهة حزب الله للمعركة، وهذا يعني معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل الجبهات بما فيها الداخل الفلسطيني المحتل.