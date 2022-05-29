حمد المزروعي يتطاول على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول!

العالم- السعودية

حمد المرزوعي وعقب انتهاء المباراة لصالح ريال مدريد بهدف واحد ضد ليفربول، نشر صور لمحمد صلاح على حسابه بتويتر وتطاول عليه.

واختار "المزروعي" المقرب من حاكم الإمارات، صورة عارية لمحمد صلاح وعلق عليها بلفظ خارج.

وتوج ريال مدريد أمس بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 على حساب ليفربول، بعد مباراة درامية كان فيها فريق محمد صلاح الأقرب للفوز والتتويج باللقب.

كما نشر تغريدة أخرى سخر فيها من محمد صلاح بقوله: "جت الولية تفرح مالتش مطرح".

وتسببت تغريدات حمد المزروعي في موجة غضب كبيرة بين، محبي نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح.

وفي هذا السياق رد عليه كريم شاهين مهاجما: "واضح ما تعنيه نيتك طب ما تقولنا علي تاريخ بلدك في كرة القدم. ولو اي لاعب من عندكم محترف في فريق عالمي و بالمرة عن إنجازاته العالمية واضح ان مصر حرقاقوا قوي."

ودون محمود عجلان: "اوصل للي وصله الاول وبعدين اتكلم."

وشن مغرد هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء قائلا: "حتا لاعب الكرة ماسلم منكم. هذا إنسان عربي ونفتخر فيه كل العرب مهما كان.. خسر أو فاز."

حساب "بنت مصر" رد على المزروعي قائلا: "هيفضل بردو فخر العرب وابن مصر تاريخه يثبت دا.. والكورة غالب ومغلوب.. تغريدة غير موفقة."

وقال إيهاب الحكيمي في هجوم حاد: "حقك تشجع ريال مدريد زي كتير من الناس وتفرح بفوزه، لكن كونك تقل أدبك فأنت عديم التربية"

وأحرج خالد، حمد المزروعي المقرب من حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات محمد بن زايد بقوله: "كسب أو خسر ..قدم شي للعرب والعروبة.. أنت ايش سويت؟!"

ومؤخرا نشر حمد المزروعي صورا له من "إسرائيل"، حيث يعلن تصهينه علانية ومعاداته للشعب الفلسطيني وسبق أن استضاف إسرائيليين في منزله بالإمارات.

والمزروعي دائما ما يصنف على أنه محسوب على قيادات الإمارات وخاصة رئيس الدولة وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، ما يثير تساؤلات مستمرة من المغردين عن كيفية السماح له بـ(الردح) ـ إذا صح التشبيه ـ على تويتر بما يشوه صورة الشعب الإماراتي.