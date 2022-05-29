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شاهد.. المستوطنون الصهاينة يرددون شعار الموت للعرب

الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

ردد قطعان المستوطنين المشاركين شعارات كراهية خلال مسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة تدفقوا من منطقة القدس الغربية من شارع يافا في الخليل الی منطقة باب العامود.

وكشف مراسل العالم ان قطعان المستوطنين حاولوا استفزاز الصحفيين من خلال الاعتداء عليهم بالألفاظ النابية وشعارات "الموت للعرب".

وأوضح مراسل العالم ان قطعان المستوطنين يحاولون اظهار السيادة الضائعة من خلال شعارات تزعم ان القدس لهم.

وأكد ان الصهاينة منحوا تسهيلات كبيرة لبعض وسائل الاعلام من أجل تغطية اقتحامهم للقدس والمسجد الاقصی واعادة الهيبة الضائعة والسيادة الضائعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي التي فقدها بصمود المقدسيين والمقاومة.

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