روسيا تعلن إسقاط مقاتلة "سو25" وتدمير مراكز تجمع ومستودعات عسكرية أوكرانية

العالم - روسيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خلال آخر 24 ساعة:

- دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية ترسانة كبيرة من أسلحة القوات الأوكرانية في منطقة كريفي ريه.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو25" بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مواقع قيادة، و25 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطاريتي مدفعية.

- قصقت المقاتلات الروسية والطائرات بدون طيار موقعين للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات الأوكرانية.

- دمرت القوات المسلحة الروسية نظام الدفاع الجوي "Osa-AKM"، ورادارا للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها، و5 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأسلحة روسية عالية الدقة.