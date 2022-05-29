الصين: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يهدد النظام ‏العالمي

العالم - أسيا والباسفيك

وأكد يي في تصريحات، أمس السبت، أن "أمريكا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين، والعلاقات الصينية الأمريكية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وشدد على أن "أمريكا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر العثرة الذي يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".

وحذر من أن "هوس أمريكا بـ"المركزية الغربية"، و"الاستثنائية"، وعقلية الحرب الباردة، فضلا عن دفعها لمنطق الهيمنة وسياسة الكتلة، يتعارض مع تيار التاريخ، والذي لن يؤدي إلا إلى المواجهة وانقسام المجتمع العالمي".

وأشار وانغ إلى أن السعي المشترك للتحديث من قبل 1.4 مليار صيني يمثل تقدما كبيرا للبشرية، وليس تهديدا أو تحديا للعالم.

وأضاف أن "هذا الإنجاز تحقق في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، ونتيجة التضامن والاجتهاد والعمل الجاد للشعب الصيني، الذي يجد طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية".

وأكد أن "هدف الصين هو تحسين الحياة لشعبها، وتقديم مساهمة أكبر للعالم، وليس تحدي أي دولة أخرى أو استبدالها".

وأوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي أن "ما نريد أن نقوله للولايات المتحدة هو أن العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة محصلتها صفر من تصميمها، وكما أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، فإن ما إذا كان بإمكان البلدين التعامل مع علاقتهما جيدا سيؤثر على مستقبل العالم، وهي مسألة القرن التي يجب على البلدين تقديم إجابة جيدة لها".

وأردف: "وقبل الإجابة على السؤال، يجب أن تدرك أمريكا أن الهيمنة أحادية القطب لن تجد أي دعم، والمواجهة الجماعية ليس لها مستقبل، وبناء ساحات صغيرة بأسوار عالية يعني العزلة الذاتية والتخلف، وفصل وقطع الإمدادات فقط يؤذي الآخرين ونفسها أيضا".

وأشار وانغ إلى أنه "يمكن للدول أن تجري منافسة عادلة مع بعضها البعض، ومن الطبيعي أن تكون هناك منافسة بين الصين وأمريكا، لكن لا ينبغي أن تكون منافسة مدمرة".

وشدد أن "الصين لن تستسلم أبدا للابتزاز أو الإكراه، وستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية"، مشددا على أن الشعب الصيني لديه العمود الفقري والعزم على القيام بذلك، وأن أي قمع واحتواء لن يؤدي إلا إلى جعلهم أكثر اتحادا".

ولفت وزير الخارجية الصيني، وانغ يي إلى أن "العلاقات الصينية الأمريكية على مفترق طرق، ويجب على أمريكا أن تتخذ القرار الصحيح، وأن تبذل المزيد من الجهود على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، بدلا من تعريف العلاقات الصينية الأمريكية على أنها ذات جوانب تنافسية وتعاونية وعدائية، أو التركيز على استراتيجية الاستثمار والمواءمة والمنافسة لإيجاد الطريق أمام البلدين الرئيسيين للتعامل بشكل صحيح مع بعضهما البعض في العصر الجديد".

ويجري وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، حاليا جولة تشمل 8 دول في منطقة المحيط الهادئ.