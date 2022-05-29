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حماس ترد على بينيت: لا يمكن لقوة غاشمة أن تغير فلسطينية القدس

حماس ترد على بينيت: لا يمكن لقوة غاشمة أن تغير فلسطينية القدس
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن مدينة القدس كانت وستبقى فلسطينية عربية، ولا يمكن لقوة غاشمة أو مستوطن غريب عابر أن يغير هذه الحقيقة الخالدة.

العالم ـ فلسطين

وأضاف قاسم -في تصريح له مساء الأحد- ‏"شعبنا هو صاحب الحق والتاريخ والمكان، وسيواصل دفاعه عن حقه حتى طرد المستوطن الصهيوني، وسيحمي هوية هذه المدينة المقدسة في معركة مفتوحة ومتواصلة مع الاحتلال الصهيوني.

ومساءً، زعم رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أن "القدس عاصمتنا الأبدية، وأهنئ كل من شارك في مسيرة الأعلام التقليدية".

انطلقت، بعد ظهر اليوم الأحد، مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي تسمى "مسيرة الأعلام"، في القدس، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس. ووقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، ووقعت إصابات في صفوف الشبان والمسعفين.

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