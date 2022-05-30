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استشهاد واصابة 6 يمنيين بإنفجار ألغام في الحديدة

استشهاد واصابة 6 يمنيين بإنفجار ألغام في الحديدة
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان يمنيان وأصيب اربعة اخرين ، الاحد، بانفجار لغمين من مخلفات العدوان السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وأكد مصدر يمني إستشهاد مواطنين اثنين نتيجة إنفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي في قرية شجن الجحبا عزلة الجحبا العليا بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.. لافتا الى وقوع اربعة ضحايا بانفجار اخر في كيلو 16 بالحديدة.

وأشار المصدر الى ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ إجمالي الضحايا حوالي 310 مابين شهيد وجريح خلال 2022.

وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام اعلن أمس، عن استشهاد مواطنين أثنين وإصابة طفل نتيجة إنفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية الحشاش مديرية حيس .

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