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ملخص المغاربية.. ملفات ساخنة في المغرب العربي

الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي في جزئيه الأول والثاني الى ارجاء جلسة الحوار في موريتانيا ومسار الجمهورية الجديدة في تونس وسط تنامي المعارضة والمخاوف من أزمة الخبز في المغرب والدستور الليبي يعبر منتصف الطريق ولماذا ترفض الجزائر وساطات مع المغرب.

العالم - المغاربية

وفي الجزء الأول قالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي ان هناك تنامي للمعارضة في تونس للمشروع الجديد الذي اطلقه الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان المعارضة اليوم لم تختصر فقط على الاحزاب المعارضة المعروفة كحركة النهضة ومواطنون ضد الانقلاب وغيرهم بل أصبحت هناك معارضة جديدة تعارض ما ورد بالمرسوم الجديد.

الزميلة منيرة شريفي أضافت ان المعارضة الجديدة تعتبر من داخل الخط المساند للرئيس قيس سعيد.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين انه لابد أولا ان نضع سياق التصريح الجزائري حول الرفض للوساطة في حل الأزمة مع المغرب في مساره وهو جواب لوزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامرة على سؤال طرح عليه حول العلاقات الجزائرية المغربية وكان هناك ردا توضيحيا من طرف وزير الخارجية الجزائري بانه يبدو انه تم استغلال زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجزائر على انها وساطة بين الجزائر والمغرب ونفى بانه موضوع العلاقات بين الجزائر والمغرب قد طرح في زيارة وزير الخارجية السعودي الى الجزائر.

وفي الجزء الثاني قالت الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز ان الرئي التونسي قيس سعيد اتخذ الاجراءات الاخيرة بشأن العملية السايية في تونس استفرادا بالاجراءات والسلطة.

وأضافت ان الرئيس قيس سعيد لديه مشروعا سياسيا في كيفية إدارة البلاد وكان قد تحدث في حملته الانتخابية عن رغبته في تغيير الدستور في البلاد منتقدا في الوقت ذاته البرلمان والقضاء وانتقد بشدة الاخفاقات التي شاهدها في دستور عام الفين واربعة عشر.

الدكتورة سهام عزوز أشارت الى ان الرئيس قيس سعيد اطلق مؤخرا مبادرة للحوار الوطني في ظاهرها تلاحم الوحدة الوطنية لكن في باطنها هناك انقسام كبير في الاطراف السياسية والاحزاب.

من جهته قال الصحفي والكاتب السياسي محمد الفراتي ان الرئيس قيس سعيد لا يستمع الا لصوته.

وأضاف ان الرئيس قيس سعيد مصّر على انه يسير بمشروعه بالرغم من المعارضة الكبيرة له معتبرا المعارضة عدوا له، كما انه تجاهل حتى مناصريه.

محمد الفراتي أكد ان الجميع اصبح مقتنعا بان الرئيس لم ولن يتراجع عن اجراءاته ولا يهتم بالوضع الاقتصادي الحالي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6198983

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