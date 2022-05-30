الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب لبناني: أميركا تتحمل مسؤولية مصائب اللبنانيين

نائب لبناني: أميركا تتحمل مسؤولية مصائب اللبنانيين
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المسؤول عن الانهيار الاقتصادي في لبنان إضافة إلى الأسباب الداخلية المتعلقة بالنظام السياسي والاقتصادي والفساد، هو تداعيات الحرب في سوريا والقرار الأميركي بحصار لبنان ودفع اقتصاده إلى الانهيار.

العالم_لبنان

وخلال حفل تأبيني أقامه حزب الله في بلدة ميدون شرق لبنان ، سأل الحاج حسن: هل المقاومة هي من تمنع استخراج النفط؟ وهي من تمنع استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر أم أميركا؟ هل المقاومة هي من نزّلت تصنيف لبنان أم أميركا، مشيرًا إلى أن حلفاء أميركا في لبنان هم الذين قادوا السياسات الاقتصادية الخاطئة وهم رؤوس الفساد في لبنان وهم قادوا السياسات الاقتصادية على مدى الـ 30 سنة الماضية، المقاومة اعترضت على سياساتهم الاقتصادية وصوتت طويلًا ودائمًا في وجه سياساتهم الخاطئة في لبنان.

ورأى الحاج حسن أن المطلوب لبنانيًا أن نذهب إلى نقاش وحوار على الرغم من خلافاتنا السياسية"، وقال: "لا يتوهم أحد أن ينقل لبنان من الموقع المقاوم إلى الموقع المطبّع مع العدو الإسرائيلي.

وأضاف: إلى كل شركائنا في الوطن بمن فيهم الذين نختلف معهم، الأولوية يجب أن تكون للهموم الاقتصادية والمعيشية، ونحن منفتحون على أي نقاش وعلى أي تعاون يساعد في إخراج اللبنانيين من المأزق الذي أقحمهم فيه وأوصلهم إليه نظامهم السياسي والاقتصادي والفساد وتداعيات الحرب في سوريا وفوق كل هذا الحصار والعقوبات الأميركية باعتراف المسؤولين الأميركيين عن الملف اللبناني طيلة السنوات الماضية.

روابط ذات صلة

بعد "أمير الكبتاغون".. لبنان يعتقل "ضابط الكبتاغون"والإعلام السعودي يبلع لسانه!

لبنان.. ترقب لتطبيق تعميم مصرف المركزي لشراء الدولار

لبنان.. نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب غدًا

الشيخ الخطيب: على العرب والمسلمين والفلسطينيين ان يهبوا لنصرة الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين ايران وطاجيكستان

ايران وطاجيكستان توقعان مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي

مسيرة في مخيم الجليل شرق لبنان دعما للقدس

جنوب دارفور تشهد توقيع وثيقة تعايش سلمي

نائب لبناني: أميركا تتحمل مسؤولية مصائب اللبنانيين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-05-2022