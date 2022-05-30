الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢
١٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مئات المستوطنين يقتحمون الخليل في مسيرة استفزازية

مئات المستوطنين يقتحمون الخليل في مسيرة استفزازية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، عدة أحياء في المنطقة الجنوبية، من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، انطلاقا من مستوطنة كريات أربع، باتجاه المسجد الإبراهيمي.

العالم ـ فلسطين

وقال الناشط ضد الاستيطان، عارف جابر، إن "المسيرة انطلقت من مستوطنة كريات أربع، مرورا من حارة جابر، وسط ترديد شعارات عنصرية ضد العرب".

وأضاف جابر، أن "المستوطنين وجهوا الشتائم لسكان المنطقة، وأصحاب المتاجر الذين أجبروا على إغلاق محالهم، خشية من الاعتداءات".

وأوضح أن "المسيرة استمرت باتجاه المسجد الإبراهيمي، بحراسة قوات الاحتلال، التي أغلقت كل المناطق المحيطة".

وأكد جابر أن "قوات الاحتلال احتجزته برفقة عدة صحفيين، وأخرجتهم من ساحة الإبراهيمي بالقوة، ومنعتهم من تصوير المستوطنين أثناء اقتحام المسجد".

وجاءت هذه المسيرة بعد يوم واحد من "مسيرة الأعلام، التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد أيام من تركيب المصعد الكهربائي، الذي أقيم لخدمة المستوطنين، وعدَّته الأوقاف الإسلامية تغييرا لمعالم المسجد الإبراهيمي".

روابط ذات صلة

آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى والإبراهيمي

الاحتلال يصدّق على شرعنة بؤرة استيطانية في الخليل بالضفة المحتلة

بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة فلسطينية بغاز الفلفل

مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا بحماية قوات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مئات المستوطنين يقتحمون الخليل في مسيرة استفزازية

الرياض والدوحة تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الدفاع الروسية: تدمير بطارية أوكرانية من مدافع "هاوتزر"

زعماء الإتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لدعم أوكرانيا وحظر النفط الروسي

الرئيس الايراني: الاجانب المؤسسون لداعش لا يجلبون الامن لافغانستان والمنطقة

شاهد.. هل تتجاوب انقرة مع المواقف إزاء مخططها في شمال سوريا؟