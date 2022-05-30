سوريا: اعلان هام بشأن صرف تعويضات القوات الرديفة

العالم - سوريا

وقال مشروع جريح الوطن عبر “فيسبوك” إنه خلال الفترة الماضية على إيجاد حل لمشكلة تأخر صرف تعويضات جرحى القوات الرديفة الشهرية بالتوافق مع الجهات المسؤولة عن صرف تلك التعويضات.

وأضاف أنه تم تحديد موعد محدد لحصول الجرحى على تعويضاتهم بحيث تتزامن والأسبوع الأخير من كل شهر، وتكون عن الشهر ذاته، وليس عن شهر مضى، كما كانت تجري العادة سابقاً.

ولفت أن هذا التغيير يأتي بالاتفاق بين مشروع جريح الوطن والجهات المسؤولة عن صرف تعويضات هذه الشريحة شهرياً، كحل لمشكلة التأخير التي كانت تحصل أحياناً واستجابة للعديد من الشكاوى التي وردت عبر بريد الصفحة.