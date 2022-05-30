بالفيديو..بايدن يواصل مسلسل زلاته ويضحك الحاضرين

العالم-الاميركيتان

وقال بادين البالغ من العمر 79 عاما، للخريجين في حفل أقيم بمدينة أنابوليس:"لديكم جميعا الكثير لتفخروا به، أنتم لديكم فعلا ما تفخرون به".

ومضى الرئيس الأمريكي يقول للخريجين من الأكاديمية البحرية الحربية يقول: "بالمناسبة، ما أن تستلموا تعييناتكم"، ثم انحنى على مكبر الصوت وقال همسا :"تذكروا أنني قائدكم العام".

وأبدى بايدن أيضا في السياق ملاحظة أخرى قال فيها: "لذلك لا تطرحوا عليّ أسئلة صعبة جدا! اتفقنا؟".

ولم يكتف الرئيس الامريكي بذلك، إذ حمل خطابه أمام الخريجين الجدد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة التي اثارت دهشة الحضور، من ذلك قوله في مبالغة كبيرة: "كنت داخل وخارج العراق وأفغانستان أكثر من 40 .. أعتقد 38 مرة".

يشار إلى ان الرئيس الأمريكي لديه سجل حافل بالهمس في مكبرات الصوت عند مخاطبة الحشود، ففي عام 2021 همس أثناء حديثه للصحافة عن الإغاثة من جائحة كورونا والتشريعات البيئية لحكومته، واستخدم هذا النوع من الهمس بطريقة مسرحية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو بإسكتلندا في نوفمبر، حيث انحنى أيضا على مكبر الصوت، وأخبر الحضور بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو.