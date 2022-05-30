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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجالات التجارية

مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجالات التجارية
الإثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي مع سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والغذائية.

العالم - العراق

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم بأن المباحثات تناولت أطر التعاون المشتركة بين سوريا والعراق في المجالات التجارية والاقتصادية فضلاً عن المجال الغذائي الذي يعد من أبرز الموارد التي تسهم في دعم الناتج القومي للبلدين مؤكدة أهمية العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وخلال المباحثات لفت الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي إلى أن البلدين يشهدان في الوقت الحالي استقراراً بعد تعرضهما لهجمة إرهابية من التنظيمات التكفيرية.

من جهته وصف السفير السوري في تصريح لسانا اللقاء بأنه كان مثمراً وإيجابياً وتناول جميع آفاق التعاون في مجال التبادل التجاري والاقتصادي واستثمار طاقات البلدين في القطاع الغذائي بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدندح أن التعاون السوري العراقي المتواصل في جميع المجالات يؤكد حرص البلدين على تنمية كل ما هو مشترك بينهما ومواجهة التحديات التي تواجههما.

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مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في المجالات التجارية