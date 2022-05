المحتل زائل.. فلسطين حرة وستبقى حرة

العالم - نبض السوشيال

بجرد سريع للهاشتاغات العربية التي وصلت نصاب الترند صباح اليوم الثلاثاء في كل من غزة فلسطين والضفة والاردن ولبنان ومصر والجزائر، نجد الوسومات التالية (#لن_تمر_مسيره_الاعلام #ارفع_علمك في الاردن.. وأما في مصر فكانت الوسومات #المسجد_الاقصي #فلسطين #مسيرة_الاعلام، واما في لبنان #نفير_الاقصي و #مسيره_الاعلام و#لن_تمر_مسيره_الاعلام، واما في الجزائر فقد صعدت وسومات #القدس و#المسجد_الاقصي و#فلسطين و#مسيرة_الاعلام)، وسنحاول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) متابعة كافة الوسومات المذكورة سالفا.

الاحداث الاخيرة في القدس المحتلة برهنت ان الكيان الصهيوني اللقيط لم ولن يستطيع لم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض السيادة عليه وإخضاعه، الذين صمموا افشال كافة المشاريع الصهيونية التوسعية وفرض سياسة الأمر الواقع الذين استمانوا لتثبيته خلال الايام الماضية.

ان ما جرى في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك قبل يومين يعتبر تحولا كبيرا وخطيرا في حلقة الصراع مع الاحتلال، بحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم.

ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين الابدية والاحتلال الذي لا يملك شبرا قانونيا في هذه الارض المغتصبة زائل لا محالة ولن تبقى الارض الا لاصحاب الارض الفعليين.

قال رئيس وزراء فلسطين في السلطة محمد اشتية، أن "إسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس ومحاولتها فرض واقع يناقض (الستاتيكو) التاريخي للحرم القدسي الشريف، وقد احتاجت "إسرائيل" أكثر من 3000 شرطي وجندي وحوالي 40 ألف مستوطن، لترفع علما في شوارع القدس.

واضاف: “القدس عاصمة دولة فلسطين وأهلها هم أهلنا، وهم من لحمنا ودمنا، وطهارة القدس من طهارة الأنبياء، ومن طهارة أرض فلسطين، إن ساعة العرب يجب ان تضبط بتوقيت القدس فهي أولى القبلتين”، وان الإجراءات الإسرائيلية واجتياحات الأقصى والصلاة فيه، ورفع العلم في رحابه، يتطلب منا وقفة شجاعة ووقفة عز، ويتطلب من شعبنا البطل حماية مقدساته وأرضه ووطنه، ويتطلب من أمتنا العربية وقفة جدية ومراجعة حقيقية لطبيعة الصراع في فلسطين وعلى فلسطين، ويتطلب من العالم أجمع وقف الانتهاكات وتوفير الحماية للأرض والإنسان والمقدسات.

وأشار إلى أن بيانات الإدانة لا تكفي، وعلى العالم ان يقول ويفعل ما يحمي القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يخرج من دائرة الفشل فيما يتعلق بفلسطين إلى دائرة الفعل.

نتايع الان اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع "تويتر" المتمثلة بالوسومات المشار اليها سالفا في الدول العربية المختلفة، حيث نطالع اولا تغريدة حساب الناشطة التونسية (فاطمة) التي غردت قائلة:

القوة المضاعفة التي تشعر بها عند مسكك لـ(#علم_فلسطين) (#Palestine_flag) تأتي من قوة كونك على حق. والخوف الذي ينشره العلم في قلوب المحتلين يثبت ذلك. ستكون فلسطين حرة في نهاية المطاف. لذا كن على الجانب الصحيح من التاريخ.

# فلسطين # ارفع_علمك # علم_فلسطين_في_كل_مكان #فلسطين

The strength you feel when holding #Palestine_flag comes from the power of being right. And the fear that flag spreads in the occupiers' hearts proves it. Palestine will eventually be free. So be on the right side of history.

#فلسطين #ارفع_علمك #علم_فلسطين_في_كل_مكان #Palestine

حساب الناشطة (امل اسماعيل - Amal Ismael)

ان معركة العلم انما هي حرب سيادة بين الفلسطينيين والاحتلال في القدس.

# ارفع_علمك # فلسطين # مسيرة_الاعلام_لن_تمر # مسيرة_الأعلام_لن_تمر_بسلام # لنعلام_مسيرة_الا

The Battle of Al-Alam is a war of sovereignty between the Palestinians and the occupation in Jerusalem.

#ارفع_علمك #فلسطين #مسيرة_الاعلام_لن_تمر #مسيرة_الأعلام_لن_تمر_بسلام #لن_تمر_مسيرة_الاعلام

شر حساب الناشط (مجدي يوسف -majdii yousef) فيديو عن مستوطن اسرائيلي يهاجم امرأة فلسطينية مسنة وغرد قائلا:

المستوطن الإسرائيلي الذي هاجم سيدة فلسطينية مسنة تعرض للضرب وبقوة. # المسجد_الأقصى #لن_تمر_مسيرة_الاعلام # فلسطين

The Israeli settler who attacked an elderly Palestinian lady got a well-deserved beating. #المسجد_الأقصى #لن_تمر_مسيرة_الاعلام #فلسطين

شر حساب الناشطة (Duha Sa'adeh) كاريكاتورا وعلقت عليه قائلة:

"إسرائيل" بحاجة إلى كل هؤلاء الجنود لتتمكن من رفع علمها في القدس # ارفع_علمك #فلسطين حرة # فلسطين # المسجد_الأقصى

"Israel" needs all these soldiers to raise its flag in Jerusalem #ارفع_علمك #FreePalestine #palestineflag #المسجد_الأقصى

كتبت المغردة (شريفة يَۈسًٌُُفَ - Chérifa Youcef ????) قائلة:

أعطني رشاشًا واصطحبني إلى فلسطين ، فهؤلاء (MFs) لا يفهمون سوى لغة السلاح # المسجد_الأقصى # لنرفع_علم_فلسطين

Give me a machine-gun and take me to Palestine, those MFs only understand language of weapons #المسجد_الأقصى #لنرفع_علم_فلسطين

غرد الناشط الفلسطيني (شريفة يَۈسًٌُُفَ - Chérifa Youcef) نقلا عن احدى الصحف الاسرائيلية اعترافها بانتحار 4 جنود اسرائيليين بينهم ضابط خلال شهر نيسان قائلا في تغريدته:

صحيفة اليوم الإسرائيلية: انتحار 4 جنود إسرائيليين من جيش الاحتلال بينهم ضابط مخابرات خلال 30 يوماً (نيسان - أيار 2022).

Israel Al-Youm newspaper: 4 Israeli soldiers from the occupation army, including an intelligence officer, committed suicide within 30 days (April - May 2022)..

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط الفلسطيني (الراشدي - al-ra5hdi) الذي نشر فيديو يمثل قمة الظلم والعنصرية والازدواجية عند المستوطنين المحتلين وعند شرطة الاحتلال قائلا:

انظروا إلى الظلم والعنصرية وازدواجية المعايير التي تمارسها # قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عشرات المستوطنين يهاجمون طفلا # فلسطيني. بالمقابل يتم اعتقال الطفل الفلسطيني # IsraelCrimes #IsraeliApartheid # القدس # لن_تمر_مسيرة_الاعلام # فلسطين # المسجد_الأقصى

Look at injustice and the racism and double standards pursued by the #Israel occupation forces.Dozens of Jewish settlers attack one #Palestinian child. In return,the Palestinian child is arrested.#IsraeliCrimes #IsraeliApartheid #القدس #لن_تمر_مسيرة_الاعلام #فلسطين #المسجد_الأقصى

