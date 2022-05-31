محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع التركي

العالم - الإمارات

وبحث الجانبان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، تعزيز العلاقات، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا.

ونقل "أكار" إلى "بن زايد"، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، تحيات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وتمنياته له دوام الصحة والسعادة، وللإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وعبر "بن زايد"، عن شكره وتقديره لوزير الدفاع التركي.

ووصل "أكار"، أمس الإثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الإماراتي "محمد بن أحمد البواردي"، الذي اجتمع معه وبحثا قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين.

كما تبادل "أكار" و"البواردي" وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية، في أجواء إيجابية ودية، وفق مصادر بالدفاع التركية.

وبالتزامن، وقعت تركيا والإمارات، الإثنين، مذكرتي تفاهم لتطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، حين التقى مسؤولون حكوميون وشركات من البلدين في العاصمة أنقرة.

وتعد زيارة "أكار" الرسمية إلى الإمارات الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما.

وتأتي زيارة "أكار"، بعد 13 يوما من قيام "أردوغان" بزيارة الإمارات في 17 مايو/أيار الجاري، حرص خلالها على تقديم التعازي في وفاة الراحل الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان"، وتهنئة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بتولي رئاسة البلاد.

كما تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيارة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، للإمارات منتصف مارس/آذار الماضي، ومشاركته كضيف شرف في ملتقى سفراء دولة الإمارات بدعوة من الشيخ "عبدالله بن زايد آل نهيان".

والخميس الماضي، اعتبر "أردوغان" أن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات "تم تجاوزها"، وأن الدول الثلاث تتشارك الخبرات الدفاعية في الوقت الراهن.

وأجرى "أردوغان" زيارتين للإمارات في غضون 3 أشهر، وتحديداً في فبراير/شباط الماضي ومايو/أيار الجاري، وذلك بعد زيارة لـ"بن زايد" إلى العاصمة أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.