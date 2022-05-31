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خطيب زادة: اميركا لم تقدم الردود المتوقعة ازاء مبادرات ايران

خطيب زادة: اميركا لم تقدم الردود المتوقعة ازاء مبادرات ايران
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع اميركا الا ان اميركا لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك.

العالم - ايران

يتبع ..

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خطيب زادة: اميركا لم تقدم الردود المتوقعة ازاء مبادرات ايران

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