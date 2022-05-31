هل من اسباب تدعو اردوغان ليقوم باجتياح الشمال السوري؟

خاص بالعالم

وقال بركات قار في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاتراك منذ العهد العثماني يعتقدون ان الشريط الحدودي مع سوريا من حقهم وملكهم وضمن ميثاقهم ويجب ان يقوموا بدورهم لتشكيل منطقة آمنة تكون درعاً امنياً لتركيا من حلب وحتى العراق.

واوضح بركات قار: ان المناخ الدولي اعطى فرصة كبيرة جداً لرجب طيب اردوغان وخاصة نتيجة الوضع الاقتصادي المتدني التركي وتراجع شعبيته، فهو بحاجة الى خلق مشكلة تحت اسم "الامن القومي" حتى لا تستطيع المعارضة التركية ان تعارضه في هذه المسألة، ويبدو ان جميع الاحزاب التركية اصبحت في صفه وتؤيد اجتياحه المزعوم للشمال السوري.

واعرب عن اسفه بان كل الاطراف والصحافة التركية باتت تنظر بان الاجتياح التركي لسوريا بانه حق تركي مشروع.

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