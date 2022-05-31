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الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لتطهير الجنوب من الإرهاب

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية لتطهير الجنوب من الإرهاب
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة في ليبيا اللواء خالد المحجوب إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب الليبي.

العالم - ليبيا

وجاءت العملية بعد أن تحدث في وقت سابق عن فرار بعض فلول تنظيم "داعش" باتجاه حدود تشاد والنيجر عقب استهدافهم من قبل قوات القيادة.

وفجر الاثنين، كشف المحجوب عن تنفيذ قوات القيادة عملية عسكرية خاطفة استهدفت عددا من عناصر تنظيم "داعش"، مضيفا أن الجيش الوطني لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في البلاد وسيواصل تقديم التضحيات في سبيل إنهائها.

وأشار إلى أن العملية نُفذت بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع وبمساندة القوات الجوية مواقع تمركز بعض فلول التنظيم الإرهابي.

ولفت إلى وردود معلومات أولية تفيد بأن بعض عناصر التنظيم الإرهابي فروا باتجاه حدود تشاد والنيجر، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها المرسومة.

وتأتي العملية في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم، الاثنين، أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب وقعت في شمالي تشاد قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو الجاري.

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