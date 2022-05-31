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وفد تجاري كازاخستاني يزور طهران قريبا

وفد تجاري كازاخستاني يزور طهران قريبا
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول بمنظمة التنمية التجارية الايرانية عن زيارة وفد تجاري كازاخستاني الى طهران قريبا.

العالم - ايران

وأوضح " رحمة الله خرمائي" مشرف مكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بالمنظمة في تصريح اليوم الثلاثاء، بأن التنسيقات اللازمة أجريت مع مركز تنمية الصادرات الكازاخستاني لحضور الوفد التجاري الى طهران بالقرب من 20 يونيو/ حزيران المقبل.

وأستطرد أن رئيس المركز الكازاخي " عظمت عسكروف" كان قد حضر الى طهران الاسبوع الفائت والتقى مسؤولي منظمة التنمية التجارية الايرانية، إذ بحث الجانبان زيادة حجم التبادل التجاري وقائمة السلع المتبادلة، واجراء التنسيقات مع شركات الادوية والمعرفة والاجهزة المنزلية.

وأشار خرمائي أن عسكروف زار أيضا المعرض الدولي الايراني " هيلث" للتجهيزات الطبية والادوية والمخبرية.

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