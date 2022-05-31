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توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

الى مرحلة جديدة انتقل التطبيع الاماراتي مع الكيان الاسرائيلي ليصل الى الاتفاقات التجارية، حيث وقعت الإمارات كيان الاحتلال في دبي اتفاق تجارة حرة، هو الأول من نوعه بين الدولة العبرية المزعومة ودولة عربية.

العالم - خاص بالعالم

السفير الإماراتي لدى الكيان الاسرائيلي محمد ال خاجة قال على تويتر إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هو إنجاز كبير على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن الاتفاقية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولا إلى عشرة مليارات دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.وبحسب الاتفاق فإن ما يقرب من الف شركة إسرائيلية ستعمل في الإمارات ومن خلالها بحلول نهاية العام .

وأكد دوريان باراك ئيس مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي:"دبي أصبحت بسرعة مركزا للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب اسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها.

وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واختتمت بعد أربع جولات من المفاوضات والحوار، لا سيما في الثلث الاخير من اذار/مارس التي جرت في مصر بين رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاق بعد يومين من مشاركة عشرات الاف المستوطنين الإسرائيليين في ما يسمى بمسيرة الأعلام الاستفزازية في ذكرى احتلال القدس الشريف عام سبعة وستين ..ويأتي الاعلان عن تلك الاتفاقية ايضا بموازاة اعلان الكيان الاسرائيلي بشأن وجود محاولات للتطبيع مع السعودية.

وبرأي مراقبين فإن تلك التطورات ستدخل المنطقة في توتر اخر ،حيث محاولات الكيان الاسرائيلي المستميتة للحضور على شواطئ الخليج الفارسي من بوابة الاقتصاد ،وهو الذي يمارس ارهابه في المنطقة مستفيدا من المطبعين العرب استكمالا لمشاريعه التخريبية.

وكانت الإمارات أول دولة عربية في الخليج الفارسي وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان.

وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر الفين وعشرين، قبل أن تطبع البحرين والمغرب والسودان علاقاتها أيضا مع الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي

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