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الصين: ندعم حل المسائل المتبقية بين الوكالة وإيران من خلال الحوار

الصين: ندعم حل المسائل المتبقية بين الوكالة وإيران من خلال الحوار
الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جائو ليجيان" أن بلاده تدعم حل المسائل المتبقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران عبر الحوار وإجراء المشاورات.

العالمإيران

وقال ليجيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حل كافة المسائل المتبقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران عبر الحوار والمشاورات.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أكد بأن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة.

وقد قدم رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين تقريرين حول النشاطات النووية لإيران إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمنان رأيا مسبقا يصيغه الكيان الصهيوني واستخلاصا أحاديا بشأن النشاطات الإيرانية.

ويدعي التقرير المسرب الذي أعده غروسي أن إيران أخفقت في الإجابة على أسئلة حول العثور على مواد نووية في أماكن غير معلن عنها، واضاف بأن حل القضايا المتعلقة بهذه الأماكن الثلاثة مازال

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