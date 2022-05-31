لافروف يلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض يوم الأربعاء

العالم- روسيا

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن من المتوقع أن يلتقي لافروف، الموجود بالبحرين يوم الثلاثاء، بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون بالرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق يوم الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والتزمت دول خليجية الحياد في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الرغم من دعوات الغرب لها للمساعدة في عزل روسيا. وقال وزير الخارجية العماني في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية يوم السبت إن الأزمة تتطلب حلا أوروبيا وإن نهج "معنا أو ضدنا" لن يجدي نفعا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الاثنين ملقيا الضوء على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا.

وستأتي زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وترفع المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو تموز بمقدار 432 ألف برميل يوميا.

وتعرضت السعودية وغيرها من أعضاء أوبك لضغوط شديدة من الغرب لزيادة إنتاج النفط وتهدئة الأسعار في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقول السعودية إن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية، وصعوبات تتعلق بقدرات التكرير، والضرائب المرتفعة في العالم الغربي وليس بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقالت مصادر هذا الشهر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه يبحثون توقفه في السعودية وكذلك "تل ابيب" بعد أن يسافر لحضور قمتين في ألمانيا وإسبانيا أواخر يونيو حزيران.