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بالفيديو: مواطن تركي يركل لاجئة سورية مسنّة بوحشية

الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة سورية مسنة في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا إلى الاعتداء بعنف شديد من قبل رجل تركي.

العالم- تركيا

وبحسب وسائل إعلام تركية، قام رجل تركي من ذوي السوابق العدلية يدعى شاكر شاكير (39 عاما) بركل سيدة تحمل الجنسية السورية تدعى ليلى محمد (70 عاما)، في وجهها بقوة، وهي مسنة جالسة على مقعد، بدعوى “خطف طفل”، بحسب موقع أر تي.

وذكر موقع “milliyet” أن للمعتدي شاكير 9 سجلات جنائية سابقة، بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة، إضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها ليلى محمد بعد الاعتداء الذي وقع عليها.

وأثارت حادثة ركل المسنة السورية ضجة وغضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وحول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جيليك: “العنف ضد والدتنا ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما قد أحزننا جميعا. تقوم الوحدات القضائية والإدارية بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجاني المدان شاكر شاكير. كل أفراد أمتنا بضمير يقفون إلى جانب الوالدة الضحية”.

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