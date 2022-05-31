بالفيديو: وزير الخارجية الروسي يصل إلى العاصمة السعودية

العالم- روسيا

و سيلتقي لافروف اليوم بالامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين طه، وسيجري مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية. على الاجندة أفاق التعاون بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة والامن الغذائي ونزعات الحرب في أوكرانيا.

وكان لافروف أنهى اليوم زيارة إلى مملكة البحرين حيث استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان، كما اجتمع مع نظيره عبد اللطيف الزياني، حيث بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "إن مباحثاته مع الجانب البحريني تطرقت إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وضرورة تسويته على حد قوله".

وأضاف: "يجب دعم إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين" حسب تعبيره.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

كما تطرق لافروف إلى الأزمة السورية وضرورة حلها سياسيا وبالاستناد إلى قرار الأمم المتحدة 2254.

كما شدد على ضرور استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية لما يسهم في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة.