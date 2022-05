حين ينتصر خيار المقاومة.. مبروك الولاية السابعة

العالم - نبض السوشيال

بدأت الجلسة بالاقتراع السري بعد تلاوة المراسيم المدرجة وأسامي النواب الجدد الذين انضموا الی المجلس النيابي الجديد، ومع بدء جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب توقع مراسل قناة العالم الاخبارية في بيروت، ان يتم انتخاب السيد نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني لولاية سابعة نظرا لعدم وجود مرشح اخر ينافسه.

وبالفعل فقد تم انتخاب السيد نبيه بري عملية فرز الأصوات في البرلمان اللبناني الجديد، رئيسا للبرلمان اللبناني لولاية سابعة بـ65 صوتا.

وتم الاعلان في ختام الاقتراع عن فوز السيد نبيه بري.

بمناسبة فوزه، ألقى السيد نبيه بريء كلمة بعد انتخابه رئيسا للبرلمان اللبناني قال فيها: اي كلام لا يلامس حياة الناس واي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق.

واضاف بري: اللبنانيون والعالم يتطلعون إليكم كبارقة أمل وحيدة قادرة على انقاذ لبنان، ولنكن 128 نائبا لحفظ حقوق المودعين واقرار كافة القوانين المتصلة بمكافحة الفساد والهدر واسترداد الاموال المنهوبة، وليكن الخلاف والتنافس من أجل الأفضل للبنان واللبنانيين.

وشهدت العديد من المناطق اللبنانية احتفالات واطلاق نار ابتهاجا بانتخاب بري رئيسا للبرلمان.

بهذه المناسبة اعتبر الباحث السياسي اللبناني د.نسيب حطيط ان فوز نبيه بري بولاية سابعة في مجلس النواب، هو بمثابة فشل لمشروع الولايات المتحدة في لبنان.

وأکد حطيط في حديث لقناة العالم الاخبارية انه يجب التبريك للشعب اللبناني بانجاز الاستحقاق الثاني من الانتخابات النيابية ومحاولة تأسيس المؤسسات الدستورية اللازمة لتأليف الحکومة ورئاسة الجمهورية.

وأوضح ان المشروع الاميرکي قد مني بهزيمة في انتخابات رئاسة المجلس النيابي فقد ادعی انه يمتلك الاکثرية النيابية وانه يستطيع ان يتحکم بمن سيکون رئيساً للمجلس.

وتابع حطيط:"ثبت اليوم بالدلائل والارقام ان الاکثرية لاتملکها لااميرکا ولاالسفير السعودي في لبنان وان القوی الوطنية والمقاومة لازالت تتحکم بالاکثرية في لبنان".

نتابع الان اهم التغريدات التي طفت على سطح مكتب "تويتر" في ما يخص الوسمين المذكورين اعلاه (#مجلس_النواب #نبيه_بري)، حيث غرد حساب موقع (بيروت اليوم - Beirut Today) قائلا:

أعيد انتخاب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة. السياسي ، البالغ من العمر 84 عامًا والذي شغل هذا المنصب منذ عام 1992 ، حصل على الحد الأدنى المطلوب وهو 65 صوتًا. # مجلس_النواب # نبيه_بري

Nabih Berri was re-elected as Lebanon’s Speaker of Parliament for the seventh time. The politician, who is 84 years old and has served in the position since 1992, earned the bare minimum of the needed 65 votes. #مجلس_النواب #نبيه_بري

قالت المعردة اللبنانية (فاطمة - Fatimaa) لعموم اللبنانيين :

ابارك لكم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوز الرئيس نبيه مصطفى برّي بالولاية السابعة #نبيه_بري #مجلس_النواب

غرد حساب الناشطة اللبنانية (يُمنى بِــنـتُ الأَرض - YoMnA) موجهة خطاب تغريدتها الى الصهاينة وعملاء الداخل اللبناني قائلة:

عاجل، روعي كايس، كان العبرية: إنجاز لمعسكر حزب الله في لبنان، بعد فوز برّي برئاسة البرلمان، وفاز نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب حليف نصر الله المسيحي صهاينة وعملاء الداخل ابكوا بترتاحوا كلام العدو بهذا الأسلوب شاهد الأكبر وهو دليل على أنه مشارك في الحصار #مجلس_النواب

نشر موقع قناة (الجديد الاخباري - Al Jadeed News) مقطع فيديو لمجموعة من الحراس الامنيين وهم يبتهجون محتفلين بفوز السيد نبيه بري وغردت القناة تقول:

شرطة #مجلس_النواب تحتفل بفوز الرئيس #نبيه_بري بولاية سابعة كرئيس للبرلمان

غرد حساب الناشط اللبناني (محمد عيد) قائلا:

النواب الذين صوّتوا للرئيس #نبيه_بري : نواب "حزب الله" 13

نواب حركة "أمل" 15

الحزب "التقدمي الإشتراكي" 9 نواب

حزب "الطاشناق" 3 نواب

حلفاء "حزب الله" 6

مستقلون 7

قدامى المستقبل 9

تيار المردة 1

الجماعة الإسلامية 1

لبنان القوي 1

فريد البستاني #مجلس_النواب #لبنان

غرد موقع (لبنان بالمباشر - LebanonDirectly.com) قائلا:

عون استقبل رئيس مجلس النواب المنتخب لولاية 7 ونائب رئيس المجلس الياس بو صعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس #ميشال_عون #نبيه_بري

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للناشطة اللبنانية (زينب ياسين - Zeinab yassine) التي غردت قائلة:

حين ينتصر خيار المقاومة #مبروك_الولاية_السابعة #نبيه_بري